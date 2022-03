Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind zwischen dem 5. März, gegen 14 Uhr und 6. März, gegen 14 Uhr in einen Baucontainer in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen eingebrochen. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge stahlen sie unter anderem mehrere hundert Euro aus der Kaffeekasse sowie mehrere Tankkarten. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Rufnummer 0621/9632222.

