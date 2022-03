Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind zwischen dem 5. März, gegen 14 Uhr und 6. März, gegen 14 Uhr in einen Baucontainer in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen eingebrochen. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge stahlen sie unter anderem mehrere hundert Euro aus der Kaffeekasse sowie mehrere Tankkarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Rufnummer 0621 963-2222.