Ludwigshafen. Unbekannte haben in eine Bäckerei in der Schillerstaße von Sonntag auf Montag in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte wurde nach derzeitigem Stand nichts geklaut. Zeugen die etwas beobachtet haben können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2222 melden.

