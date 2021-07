Ludwigshafen. Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben Unbekannte die Münzgeldbehälter einer Autowaschanlage in Ludwigshafen aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen in der Waschanlage im Hedwig-Laudien-Ring zu und klauten das in den Behältern befindliche Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/963-24 03 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1