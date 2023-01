Einbrecher stiehlt Bargeld aus Café in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein noch unbekannter Täter ist am Mittwochmorgen in ein Café in Ludwigshafen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Einbrecher gegen 5 Uhr Zutritt zu der Gaststätte im Donnersbergweg. Dort stahl er 250 Euro Bargeld aus einer Kasse und floh anschließend mit der Beute. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

