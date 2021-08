Ludwigshafen. Einbrecher haben in der Ludwigshafener Schillerschule randaliert. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 5. August, 18 Uhr, und Mittwoch, 11. August, 9 Uhr, beschädigten der oder die Unbekannten mit Feuerlöschern die Computer im Kellergeschoss, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Entwendet wurde aus der Schule in der Rheingönheimer Straße nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 bei der Polizei.