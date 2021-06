Ludwigshafen. Unbekannte sind am Montag zwischen 15 und 22 Uhr in eine Wohnung in der Schützenstraße eingebrochen und haben die Wohnungseinrichtung demoliert. Gestohlen wurde laut Polizei nichts. Der Schaden beläuft sich auf 2000 bis 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/ 963 2122 oder per E-Mail an die Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.