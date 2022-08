Ein weiterer Todesfall gemeldet

Ludwigshafen. Eine weitere Person ist in Ludwigshafen in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. Es war der 443. Todesfall in der Chemiestadt seit Ausbruch der Pandemie.

Die Inzidenz ist in den vergangenen sieben Tagen erneut zurückgegangen – von 250,9 auf 225,4. Nach dem Kreis Südliche Weinstraße (202,2) und der Stadt Speyer (222,7) weist Ludwigshafen damit den drittbesten Wert in ganz Rheinland-Pfalz auf. Die höchste Inzidenz hat die Stadt Zweibrücken mit 632,3.

Deutlich zurückgegangen ist im Land die Hospitalisierungsinzidenz – von 6,41 am vergangenen Freitag auf 4,16 an diesem. Der Wert gibt die Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten je 100 000 Einwohner und Woche an. jei