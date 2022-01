Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) von Freitag hervor. Es war der 377. Todesfall in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie. Die Fallzahlen schnellen weiter nach oben. Am Freitag wurden 502 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen Wert von 1114,4. Landesweit liegt die Inzidenz bei 888,1, die Hospitalisierungsinzidenz sank jedoch auf 4,50. jei

