Ehrung für viele Leinwandminuten: Drehbuchpreis geht an das Autoren-Duo Eva und Volker A. Zahn

Für gewöhnlich zählen die Drehbuchautoren in der Filmszene selten zu denjenigen, denen der ganz große Ruhm zuteilwird. Zu speziell ist ihre Arbeit, zu verborgen ihre Kunst. Und auch Festivaldirektor Michael Kötz macht auf der Parkinsel in Ludwigshafen kein Geheimnis daraus, dass all die lebhaften Dialoge und still ausgedrückten Gedanken, mit denen Schauspieler später glänzen, wohl häufig auf

...