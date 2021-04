Ehrenamtsbörse zieht um

Ludwigshafen. Die Ehrenamtsbörse Vehra zieht in neue Räume um. Wie der Vorsitzende Jürgen Hundemer berichtet, bleibt dem gemeinnützigen Verein wegen des geplanten Abrisses des Rathaus-Centers keine andere Wahl. Ab Montag, 3. Mai, ist die Ehrenamtsbörse am neuen Standort im „Haus des Handwerks“ am Ludwigsplatz 10, erstes Obergeschoss, zu finden. „Im Dienstleistungszentrum Handwerk sind wir gut untergebracht. In unseren zentral gelegenen Räumen finden wir alle Möglichkeiten, die vielfältigen Projekte weiter umzusetzen“, so Hundemer. Es würden zudem Kosten gespart. Der Verein Vehra betreibt unter anderem die Ehrenamtsvermittlung und die Tafel in Ludwigshafen. jei

