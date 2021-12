Ehestreit eskaliert - Polizei muss einschreiten

Ludwigshafen. Ein Ehestreit ist am Samstagabend in Ludwigshafen-Pfingstweide dermaßen eskaliert, dass die Polizei einschreiten musste. Vor Ort trafen die alarmierten Beamten im Hausflur auf den aggressiven und an der Hand blutenden Ehemann, der unter Vorhalt eines "Tasers" zunächst gefesselt werden musste. In der Wohnung konnten die verletzte Ehefrau sowie die beiden Kinder angetroffen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilte, sei es nach Angaben der Frau zu einem Streit gekommen, woraufhin der Ehemann mit der Hand in eine Glasvitrine geschlagen und sich hierbei verletzt habe. Zudem habe er seine Ehefrau geschubst, sodass diese gegen einen Heizkörper fiel. Die Frau verletzte sich hierbei am Kopf. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,12 Promille.

Beide Eheleute wurden durch den Rettungsdienst zwecks ärztlicher Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Kinder blieben unverletzt und wurden in die Obhut einer Angehörigen gegeben.