Ehepaar in Ludwigshafen unter Drogeneinfluss auf E-Scootern unterwegs

Ludwigshafen. Ein Ehepaar ist am Sonntagmorgen in Ludwigshafen unter Drogeneinfluss auf zwei E-Scootern unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hielt eine Streife das Ehepaar im Stadtteil Süd an, weil an einem der beiden E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 31 und 32 Jahre alten Ehepaar drogentypische Merkmale fest. Ein Drogenschnelltest wies den Konsum von Cannabis und Kokain nach. Dem Paar wurden auf der Dienststelle Blutproben entnommen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem erwartet sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss.

