E-Scooter – Linke kritisiert CDU

Ludwigshafen. Die Linksfraktion im Ludwigshafener Stadtrat reagiert empört auf die jüngsten Äußerungen der CDU zum Thema E-Scooter. „Die CDU blockiert sowohl im Rat als auch im Bau- und Grundstücksausschuss die umfassenden Anträge der Linksfraktion zur E-Scooter-Problematik“, kritisiert Bernhard Wadle-Rohe in einer Mitteilung. Die Christdemokraten würden sich dem „Schneckentempo“ der Verwaltung unterwerfen, um nun „öffentlich dahergedackelt die Vorschläge anderer Kommunen zu kopieren und ideenreich in Erscheinung zu treten“, so der Vorwurf. Wie berichtet, hatte sich die CDU-Fraktion für die Einrichtung fester Abstellzonen für Elektro-Roller stark gemacht.

„Alle jetzt von der CDU gemachten Vorschläge liegen seit Monaten auf dem Tisch der Stadtführung und sollten schon lange dem Rat in einer belastbaren Vorlage präsentiert werden“, ärgert sich Wadle-Rohe. Die CDU solle ihre Erkenntnisse über Sondernutzungssatzungen für E-Roller sowie Abstellzonen in einen vernünftigen Antrag umwandeln und bei der kommenden Stadtratssitzung zur Diskussion stellen, so die Forderung der Linksfraktion. Bei der letzten Sitzung hätten nämlich genau die Christdemokraten gemeinsam mit anderen Fraktionen noch dafür gestimmt, einen entsprechenden Antrag der Linken von der Tagesordnung nehmen zu lassen.

Wiederholt darauf hingewiesen

„Die Linksfraktion hat im Gleichklang mit Behindertenorganisationen und Seniorenräten wiederholt auf die E-Scooter-Problematik hingewiesen“, so Wadle-Rohe. Von der Verwaltung sei ein Maßnahmenkatalog in Form einer wirksamen Vorlage eingefordert worden. „Jeder Tag der Untätigkeit verstärkt den Zorn und die Frustration der Menschen, die über E-Scooter stolpern.“ jei