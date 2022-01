E-Scooter kracht in Schaufenster

Ludwigshafen. Zwei junge Männer stehen im Verdacht, mit einem E-Scooter in das Schaufenster eines Geschäfts in der Kaiser-Wilhelm-Straße gefahren zu sein. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Freitag gegen 4.30 Uhr. Die 21 Jahre und 23 Jahre alten Beschuldigten belasten sich gegenseitig, den E-Scooter gefahren zu haben. Beide Männer waren in der Nacht alkoholisiert, weshalb ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellte die Polizei fest, dass das Versicherungskennzeichen des Rollers abgelaufen war. Einer der Männer verletzte sich an einem Glassplitter der Scheibe und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt, wer gefahren ist.

Zu einem weiteren Einsatz ist die Polizei am Freitagmorgen ausgerückt. Eine 52-Jährige war mit ihrem Auto gegen 10.05 Uhr im Ortsteil Friesenheim unterwegs. Als sie von der Leuschnerstraße nach links in die Bremserstraße abbiegen wollte, übersah sie eine von rechts kommende und in Richtung Goerdelerplatz fahrende 28-Jährige, teilten die Beamten mit. Die Autos stießen zusammen. Beide Frauen wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt – vorsorglich zur weiteren Untersuchung aber trotzdem in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. vs