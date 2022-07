E-Scooter-Fahrer in Ludwigshafen positiv auf Marihuana getestet

Ludwigshafen. Eine Polizeistreife hat am späten Samstagabend einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer in Ludwigshafen positiv auf Drogen getestet. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte die Streife den Mann auf einem Radweg in der Saarlandstraße. Da er bei der Kontrolle spontan angab, in den letzten Tagen Marihuana konsumiert zu haben, führten die Beamten einen Urintest durch. Dieser reagierte positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Konsum berauschender Mittel im Verkehr verantworten. Ihn erwarten ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein ein-monatiges Fahrverbot.

