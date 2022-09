E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kleinbus in Ludwigshafen am Mittwochmorgen ist ein E-Scooter-Fahrer geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 50-jährige Kleinbusfahrer gegen 7.50 Uhr von der Friedrich-Heene-Straße in die Wittelsbachstraße einbiegen, als ihm von rechts aus Richtung Mundenheimer Straße ein E-Scooter-Fahrer in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Der E-Scooter-Fahrer fuhr dabei unerlaubt auf dem Gehweg. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der E-Scooter-Fahrer über die Friedrich-Heene-Straße in Richtung Gneisenaustraße. Seine Personalien hatte er nicht angegeben. An dem Kleinbus entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1