E-Bike-Fahrer stürzt wegen Radfahrer in Ludwigshafen und verletzt sich

Ludwigshafen. Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Montagnachmittag in Ludwigshafen einen Pedelec-Fahrer zu Fall gebracht und ist anschließend davongefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg neben der Mundenheimer Straße. Der 59-jährige Pedelec-Fahrer musste eine Vollbremsung machen. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Wittelsbachstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt und dunkelhaarig. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632222 melden.