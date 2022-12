Durchdrehende Reifen entlarven alkoholisierten Fahrer in Ludwigshafen

Ludwigshafen. In der Nacht auf den heutigen Freitag ist in Ludwigshafen ein Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 2.00 Uhr einen 31-jährigen Autofahrer in der Mundenheimer Straße, nachdem dieser mit durchgedrehten Reifen losgefahren war. Der Fahrer war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2.34 Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.