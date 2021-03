Die SPD bleibt politisch die Nummer eins in Ludwigshafen und hat ihre Direktmandate mit großen Vorsprung verteidigt. Einen großen Anteil daran haben ihre profilierten Kandidatinnen Heike Scharfenberger und Anke Simon, die bereits viermal die Ortsvorsteher-Direktwahl in Mundenheim gewonnen hatte. Die CDU hatte vor allem wegen der Maskenaffäre wenig Grund zur Freude. Für die Bundestagswahl sieht die Perspektive nicht rosig aus. Die Verluste der AfD können nicht überraschen, denn in der Vergangenheit machte die Partei nicht durch Inhalte, sondern fast nur durch heftigen innerparteilichen Streit und Rücktritte auf sich aufmerksam.

Zu wünschen ist, dass neben Simon und Scharfenberger auch Marion Schneid (CDU) und Bernhard Braun (Grüne) über die Landesliste in den Landtag einziehen und dort wieder vier Ludwigshafener vertreten sind. Sie alle müssen Druck machen. Das Land hält die Kommunen finanziell beim Kita-Ausbau, aber auch bei den allgemeinen Zuwendungen viel zu kurz. Dies muss sich deutlich ändern. Sonst kann das hoch verschuldete Ludwigshafen Riesenprojekte wie Hochstraßen und Rathaus-Neubau nicht schultern.