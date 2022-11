Ludwigshafen. Ein 29-Jähriger ist am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, da er durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Bei dem Mann konnten Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Durchsuchung wurden Konsumutensilien gefunden und sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

