Ludwigshafen. Bei einer Polizeikontrolle auf der A 650 am vergangenen Samstag haben Beamten bei einem 34-Jährigen Amphetamin, eine Gaspistole und ein Klappmesser gefunden. Laut Polizei stand der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen. Da der Wagen an der Anschlussstelle Bruchwiesenstraße die Autobahn verließ, erfolgte die Kontrolle gegen 16.30 Uhr in der Bayreuther Straße.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wurden anschließend Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz eingeleitet.