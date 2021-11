Drogen-Party in Mundenheimer Hochbunker aufgelöst

Ludwigshafen. Eine berauschte Party haben Einsatzkräfte des Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) in Mundenheim beendet. Wie die Stadt Ludwigshafen am Montag mitteilte, waren die Beamten am Sonntag gegen 22.30 Uhr von einem Anwohner alarmiert worden, der sich über laute Musik aus dem benachbarten Hochbunker beschwerte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann schnell fest, dass die Musik aus dem Gebäude in der Tat die Nachtruhe der Anwohner störte.

Im Innern traf die Streife schließlich auf zwölf Feiernde, von denen sich eine 25-Jährige als Verantwortliche für die Veranstaltung zu erkennen gab. Als die Einsatzkräfte die Personalien der anwesenden Party-Gäste aufnahmen, entdeckten sie zudem unterschiedliche, verpackte Drogen – unter anderem am Boden und in einem Thekenbereich. Die daraufhin verständigte Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen, wie es weiter von der Stadtverwaltung hieß.