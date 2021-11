Dreister Autofahrer entfernt sich nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Nicht schlecht gestaunt hat die Mitarbeiterin eines Autohauses in der Saarburger Straße in Ludwigshafen, als sie am Samstag einen Vorführwagen mit beschädigter Motorhaube und Stoßstange vorfand. Nach Angaben der Polizei stand der Pkw gegenüber der Hofeinfahrt zum Autohaus auf der Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Vorführwagen. Hierdurch zersplitterte die Heckscheibe des Verursachers und eine Rückleuchte wurde beschädigt. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Der Schaden am Vorführwagen beläuft sich auf rund 7000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.

