Ludwigshafen. Ein dreijähriger Junge aus Ludwigshafen hat sich am Wochenende eigenständig auf Einkaufstour in der Rhein-Galerie begeben. Die Polizei teilte mit, dass der Junge dank aufmerksamer Kunden in einem Kleidergeschäft angetroffen werden konnte. Er war wohl auf und wurde von seinen Eltern in Empfang genommen. Diese hatten ihren Sohn zuvor verzweifelt gesucht.

