Dreijährige auf Abwegen

Ludwigshafen. Die Polizei in Ludwigshafen hat ein dreijähriges Mädchen nach einem abendlichen „Ausflug“ wohlbehalten seiner Mutter übergeben können. Wie die Beamten am Wochenende mitteilten, meldete ein Einkaufsmarkt am Samstag gegen 20.45 Uhr ein Kind, das seine Mutter suchen würde. Die Beamten konnten vor Ort zunächst den Stiefvater ausfindig machen. Gemeinsam wurde das Mädchen der sichtlich erleichterten Mutter übergeben. Das Kind wollte laut der Polizei ursprünglich seine Oma, die im gleichen Mehrfamilienhaus wohnt, besuchen. Kurzerhand entschloss sich das Mädchen jedoch, einen Ausflug durch den Hemshof zu machen. mik

