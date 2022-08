Drei Wochen nur mit Fahrrad unterwegs

Ludwigshafen. Die Stadt radelt für ein gutes Klima – von Dienstag, 6. September, bis Montag, 26. September, läuft das Stadtradeln. Damit nimmt Ludwigshafen zum vierten Mal an der Kampagne teil, bei der es darum geht, Bürger für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu sensibilisieren, indem sie häufiger das Rad nutzen. Bei der Aktion mitmachen können alle, die in Ludwigshafen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Anmeldungen sind ab sofort online unter stadtradeln.de/ludwigshafen möglich.

Dabei kann jeder ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Außerdem gibt es ein offenes Team der Stadt Ludwigshafen. Dabei zählt als Radweg sowohl die Tour am Wochenende als auch der Weg zur Arbeit mit dem eigenen E-Bike. Diejenigen, die nach den drei Wochen mit dem Fahrrad die meisten Kilometer gesammelt haben, werden mit Preisen belohnt. Viel wichtiger ist für die Stadt allerdings der Umweltaspekt.

Das betont auch Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt in einer Pressemitteilung der Verwaltung: „Sobald der tägliche Arbeitsweg von fünf Kilometern auf dem Hin- und Rückweg mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, können bereits rund 300 Kilogramm CO2-Emissionen in einem Jahr eingespart werden.“

Um der Aktion noch mehr Strahlkraft zu verleihen, sucht die Stadt außerdem Vorbilder, die in den 21 Tagen komplett auf das Fahrrad als Transportmittel umsteigen. Während der Aktionswoche berichten diese Teilnehmer beispielhaft über ihre Erfahrungen und den Alltag mit dem Fahrrad. Veröffentlicht werden diese Inhalte auf dem Stadtradeln-Blog. Interessierte können sich per Mail an stadtradeln@ludwigshafen.de melden.

Parallel zum Stadtradeln findet im September auch die bundesweite Faire Woche statt, an der sich auch Ludwigshafen vom 16. bis 30. September beteiligt. Neben CO2-Einsparungen bei der Stadtradeln-Aktion geht es auch um fairen Handel und Konsum. Um auch diese Themen zu veranschaulichen, zeigt das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk am Freitag, 16. September, beim Umweltkino den Film „The True Cost“. Der Streifen verdeutlicht, welche Folgen die Modeindustrie auf die Umwelt hat und beleuchtet gleichermaßen damit verbundene, ungerechte Arbeitsbedingungen und schädliche Umweltauswirkungen.