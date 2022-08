Drei weitere Todesfälle gemeldet

Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind in den vergangenen sieben Tagen drei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. Insgesamt wurden in der Chemiestadt damit seit Ausbruch der Pandemie 477 Todesfälle registriert. In ganz Rheinland-Pfalz beträgt die Zahl der Todesopfer 6053.

Positiv entwickelt sich dagegen die Sieben-Tage-Inzidenz. Seit dem Freitag vor einer Woche ist der Wert von 215,6 auf 155,3 gesunken. Damit weist Ludwigshafen hinter dem Rhein-Pfalz-Kreis (127,9) den zweitbesten Wert im Landesvergleich auf. Die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat derzeit die Stadt Kaiserslautern mit 322,6.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Ludwigshafen stieg im Vergleich zur Vorwoche von 59 346 auf 59 649, die der aktuell infizierten Personen sank von 1635 auf 1338.

Mehr Krankenhaus-Aufnahmen

Leicht gestiegen ist im Wochenvergleich die Hospitalisierungsinzidenz im Land – von 3,70 am vergangenen Freitag auf 4,26 an diesem. Der Wert gibt die Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten je 100 000 Einwohner und Woche an. jei