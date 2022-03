Drei weitere Todesfälle gemeldet

Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) von Montag hervor. Es waren die Todesfälle 401 bis 403 in der Chemiestadt seit Ausbruch der Pandemie. In ganz Rheinland-Pfalz kamen innerhalb eines Tages neun Covid-Patienten ums Leben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterdessen ist nach dem Höchststand am vergangenen Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Land den dritten Tag in Folge leicht zurückgegangen. Das LUA ermittelte einen Wert von 1561,0 Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Sonntag waren es 1579,1 und am Freitag noch 1633,6. In Ludwigshafen stieg der Wert auf 1041,4 (Sonntag: 889,5).

Die Hospitalisierungsinzidenz ging von 6,65 auf 5,59 zurück. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Klinikaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100 000 Einwohner an. jei/lrs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2