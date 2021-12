Drei weitere Todesfälle

Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind drei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle in der Chemiestadt seit Ausbruch der Pandemie stieg damit auf 361. Bereits am Mittwoch waren zwei Todesfälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in Ludwigshafen dagegen leicht – von 242,8 auf 235,3. Binnen 24 Stunden wurden 86 neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl der Infektionen stieg auf 17 813.

Neue Regeln greifen

Unterdessen gelten zur Eindämmung der Corona-Variante Omikron seit Donnerstag auch in Rheinland-Pfalz neue Regeln. Clubs und Diskotheken müssen geschlossen bleiben. Außerdem sind zu überregionalen Sport-, Kultur- und Großveranstaltungen keine Zuschauer zugelassen. Großveranstaltungen beginnen in der Regel ab 1000 Zuschauern. Die bundesweiten Kontaktbeschränkungen für alle gelten auch in Rheinland-Pfalz erst nach Weihnachten – ab dem 28. Dezember. Danach dürfen sich nur noch höchstens zehn geimpfte und genesene Menschen treffen. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, gilt: ein Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes. jei/lrs