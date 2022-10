Ludwigshafen. Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag mit einer Ampel in Ludwigshafen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, hatte er auf der regennassen Fahrbahn in der Bruchwiesenstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der 22-Jährige und beide seiner Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt insgesamt in Höhe von 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

