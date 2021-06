Drei Studentinnen geehrt

Ludwigshafen. Der Förderpreis der Familie Wagner ist zum siebten Mal an der Hochschule Ludwigshafen verliehen worden. Mit dem 2014 erstmals ausgelobten Preis werden Abschlussarbeiten aller Fachbereiche ausgezeichnet, die durch gesellschaftliche Relevanz herausragen. Dotiert ist er mit insgesamt 3000 Euro. Eine Hochschul-Jury entscheidet mit Förderer Dieter Wagner, wer den Preis erhält. Wagner selbst ist Vorsitzender des Hochschulrates und Ehrensenator der Hochschule.

Der diesjährige Preis ging an die drei Bachelor-Absolventinnen Elena Sismani, Annika Kohler und Barbara Kolbinger. Sismani, die den Studiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund (GiP) belegt, erhielt für ihr Thema „Orphan Drugs – Das Spannungsfeld zwischen Innovation und Bezahlbarkeit“ den ersten Preis. Orphan Drugs sind Medikamente für seltene Erkrankungen, deren Herstellung sich für die Pharmaindustrie kaum lohnt.

Den zweiten Platz belegte Annika Kohler, ebenfalls GiP. In ihrer Arbeit ging es um Datenschutz- und IT-Sicherheitsmaßnahmen im Internet. Die Drittplatzierte Barbara Kolbinger, Studiengang Pflege Dual, beschäftigte sich mit dem Thema digitales Lernen in der Pflege, das während der Pandemie immer aktueller wurde.

Hybride Veranstaltung

„Normalerweise ist die Aula bei dieser Veranstaltung brechend voll. Es sind besondere Zeiten, und wegen Corona wurde die Verleihung des Preises von Herbst 2020 auf heute verschoben“, sagte Peter Mudra, Präsident der Hochschule. Statt einer großen Feier gab es eine hybride Veranstaltung, denn die Verleihung wurde auf dem YouTube-Kanal der Hochschule übertragen, so dass Angehörige und Freunde sie mitverfolgen konnten. „Die digitalen Medien haben die Verbindung in der Pandemie hergestellt, wir brauchen aber Verbundenheit.“

Während einer Abschlussarbeit vertiefe man sich so in ein Thema, dass man sich eine „verordnete Einsamkeit“ auferlege. Bei den jetzigen Absolventinnen kamen erschwerend die Corona-Regeln hinzu, so dass sie nicht frei recherchieren konnten. Trotzdem sei es ihnen gelungen, herausragende Arbeiten zu erstellen. „Macht uns Veränderung nur auf Schwächen aufmerksam? Nicht auch auf das Potenzial, das sie mit sich bringt? Zum Beispiel ist Homeoffice inzwischen Alltag geworden“, so Wagner. Die Pandemie habe Schwächen aufgezeigt, die man nun angehen könne. „Wann kommen wir zurück in die Normalität? Hoffentlich nie – weil wir so viel dazugelernt haben.“ Den Preisträgerinnen gab er mit: „Gehen Sie Ihren Weg, gehen Sie neue Wege. Gestalten Sie die Welt nach Corona, nutzen Sie Ihre Kreativität und Flexibilität.“