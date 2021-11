Drei Monate nach Messerangriff: Mutmaßlicher Täter in Haft

Ludwigshafen. Rund drei Monate nach einem Messerangriff in einem Ludwigshafener Lokal ist ein Mann als Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 36-Jährige aus Ludwigshafen werde des versuchten Totschlags verdächtigt und sei am Montag ins Gefängnis gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann soll im August während eines Streits mit einem Messer auf einen 40-Jährigen eingestochen und diesen verletzt haben. Auch die drei weiteren Männer im Alter von 25, 36 und 41 Jahren, die an dem vorausgegangenen Streit beteiligt gewesen sein sollen, wurden ermittelt.