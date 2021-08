Ludwigshafen. In einem Mehrfamilienhaus in der Berthold-Brecht-Straße in Ludwigshafen hat es am Freitagabend gegen 20.30 Uhr gebrannt. Die Polizei teilte mit, dass das Feuer in einem im Flur abgestellten Kinderwagen ausbrach. Durch das Feuer wurden drei Personen leicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

