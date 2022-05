Drei Jugendliche attackieren Mann in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Drei Jugendliche haben am Montagabend einen Mann in Ludwigshafen angegriffen. Wie die Polizei berichtet, meldete jemand den Angriff der Jugendlichen in der Carl-Bosch-Straße gegen 19.45 Uhr. Die drei 13- bis 16-Jährigen hatten den Mann aus noch ungeklärter Ursache mit Schlägen und Tritten sowie einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, attackiert. Die Polizei stellte die Jugendlichen unweit des Tatorts und nahm sie vorläufig fest. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Die Jugendlichen erwartet nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 51-jährige Mann erlitt durch den Angriff lediglich oberflächliche Verletzungen, sodass keine medizinische Versorgung notwendig war. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 9632222.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1