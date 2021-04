Ludwigshafen. Elf Feuerwehrleute waren am Samstagmorgen bei einem Brand in der Wohnung einer Seniorenresidenz im Einsatz. Der Notruf aus der Prankstraße im Stadtteil Süd ging um 8.51 Uhr ein. Als die Feuerwehr eintraf, war die Wohnung komplett verraucht, auf dem Herd schmorten Küchenutensilien. Mit Unterstützung des Personals konnten die Bewohner die Seniorenresidenz unbeschadet verlassen. Drei Mitarbeiterinnen wurden der Polizei zufolge aber durch Rauchgas verletzt. Sie kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Gebäude.

Neben drei Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr waren auch Rettungsdienst, Notarzt und Polizei vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Polizei übernommen. fab