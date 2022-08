DJ-Pult auf Ludwigsplatz

Ludwigshafen. Hinhören, eintauchen, abschalten – und das mitten in der Stadt. So lautet das Motto für den Musikalischen Mittag des Marketing-Vereins der Lukom auf dem Ludwigsplatz. Am Donnerstag, 4. August, tritt dort von 12 bis 14 Uhr DJ Didi auf. Angekündigt sind entspannte, sommerliche Klänge.

Auf dem Facebook-Account des DJ gibt es dazu schon einen Vorgeschmack. Auf seinem Profil hat der DJ Fotos von einem türkis-farbenen VW-Bus hochgeladen, der als DJ-Pult umfunktioniert wurde. Bunte blinkende Lichter und Sonnenschirme mit langen Fransen sorgen für das nötige Sommerfeeling. Neben dem musikalischen Programm gibt es vor Ort auch leichte sommerliche Speisen, darunter auch vegetarische Angebote und bei dem warmen Wetter verschiedene Erfrischungsgetränke, kündigt die Lukom an. Versorgt werden die Gäste dafür vom Catering- und Event-Service Merlin. Der Musikalische Mittag ist als Veranstaltungsreihe Teil des 32. Ludwigshafener Kultursommers. vs

DJ Didi legt am Donnerstag auf dem Ludwigsplatz auf. © Torsten Kleb