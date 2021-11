Digitale Tafeln kommen

Ludwigshafen. Was der Haushaltsplan 2022 für die Schulen bereithält, ist auf der Sitzung des Schulträgerausschusses jetzt vorgestellt worden. Die Schulen gehören zum Dezernat 3, das vom Gesamthaushalt den größten Anteil erhält, nämlich 41 Prozent. Das bedeutet 183 Millionen für das Dezernat. Davon wiederum fließen 40 Millionen in die Schulen, das ist ein knappes Viertel. Viele Veränderungen gab es nicht. „Die Schulen verändern sich im überschaubaren Rahmen“, sagte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg.

Bei den Grundschulen besteht der größte Investitionsbedarf mit 9,3 Millionen Euro, gefolgt von Gymnasien mit 5,2 Millionen. Für die Integrierten Gesamtschulen wurden 3,1, für die Realschulen plus 2,3 Millionen Euro veranschlagt. Auch die Schulverwaltung macht einen großen Anteil aus, nämlich 8,1 Millionen.

Die 136 digitalen Tafeln sind für neun Schulen bestimmt. © dpa

Der Schulträgerausschuss, der online tagte, stimmte dem Haushaltsplan zu. Ein weiteres Thema der Sitzung war der Schulentwicklungsbericht, vorgestellt von Andreas Pfaff vom Bereich Stadtentwicklung. Laut amtlicher Schulstatistik wuchsen in Ludwigshafen die Schülerzahlen der allgemeinbildenden Schulen weiter an, dieses Mal um zwei Prozent innerhalb eines Jahres. In Rheinland-Pfalz kam der leichte Abwärtstrend der Vorjahre zum Stillstand, die Schülerzahl stieg um 0,5 Prozent.

Eine spürbar andere Entwicklung nahmen hingegen die berufsbildenden Schulen. Während diese Schulart in Ludwigshafen innerhalb des Jahres sechs Prozent ihrer Schülerschaft verlor, fiel landesweit das Minus mit drei Prozent deutlich geringer aus. Rund 31 000 Schülerinnen und Schüler besuchten im Schuljahr 2020/21 eine der 57 Ludwigshafener Schulen, 19 000 gingen auf allgemeine, 12 000 auf berufsbildende Schulen.

Ganztagsangebot weniger genutzt

Die Form der Ganztagsschule will sich nicht wirklich durchsetzen. Die insgesamt 13 Ganztagsschulen, wie zum Beispiel das Carl-Bosch-Gymnasium oder die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch, besuchten 5215 Schülerinnen und Schüler, doch das überwiegend freiwillige Angebot, ganztags zu bleiben, nahmen lediglich 3271 in Anspruch, das sind 27 Personen weniger als im Vorjahr.

Das Ende der „Kreidezeit“ ist besiegelt, mit der Digitalisierung geht es vorwärts. Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakets sollen neun Schulen in Ludwigshafen mit 136 digitalen Tafeln ausgestattet werden, Kostenpunkt: rund 550 000 Euro. Die Beschaffung wird zu 90 Prozent durch Bundesmittel gefördert. Der Schulträgerausschuss stimmte dem Antrag zu.