Digitale Jobmesse

Ludwigshafen. Nachdem die Jobmesse der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen 2020 Corona-bedingt ausgefallen ist, wird sie in diesem Jahr als Online-Veranstaltung angeboten. An diesem Dienstag, 20. April, bringt die virtuelle Karrieremesse Studierende, junge Alumni, aber auch Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen und Einrichtungen zusammen. Dies findet über die webbasierte App „talentfinder“ statt.

Dort präsentieren sich die ausstellenden Unternehmen und auch die Bewerberinnen und Bewerber legen kurze Profile an. Anschließend können sowohl die jungen Menschen als auch die Aussteller die Profile durchforsten und bei Interesse „liken“. Liken sich Aussteller und Bewerber gegenseitig, kommt es zu einem Kennenlerngespräch per Chat oder Video-Anruf. Am Messetag stellen sich Unternehmen und Einrichtungen zudem bei kurzen Online-Präsentationen vor. 20 Aussteller sind mindestens dabei. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Mehr Informationen im Internet unter www.hwg-lu.de/jobmesse. jei