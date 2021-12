Diesel-Kraftstoff fließt nach Lkw-Unfall auf Parkplatz der A61 in Kanalisation

Ludwigshafen. Nach einem Unfall mit Beteiligung zweier Lastwagen auf der A61 bei Ludwigshafen ist eine unbekannte Menge Diesel-Kraftstoff in die Kanalisation geraten. Bei der Kollision der beiden Lkw auf dem Parkplatz Auf dem Hahnen am Dienstagabend war der Tank eines der Fahrzeuge aufgerissen worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Etwa 100 Liter des Kraftstoffs hätten sich über die Fläche des Parkplatzes verteilt.

„Eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs konnte durch das dichtsetzen des Kanals verhindert werden“, teilte die Feuerwehr weiter mit. Auch der beschädigte Tank wurde abgedichtet und der Austritt des Diesels somit gestoppt. Die kontaminierte Fläche sowie der betroffene Abwasserkanal sollten durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und insgesamt 28 Kräften im Einsatz. Zudem war die Polizei und die Autobahnmeisterei vor Ort.