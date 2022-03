Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 5 Uhr insgesamt 150 Liter Diesel aus den Tanks von zwei Müllfahrzeugen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Fahrzeuge auf dem Wertstoffhof in der Saarburger Straße in Ludwigshafen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621/9632222.

