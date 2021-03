Ludwigshafen. Zu mehreren Diebstählen ist es in Ludwigshafener Supermärkten Ende vergangener Woche gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein Unbekannter hat am Samstag um 14.30 Uhr in der Netto-Filiale in der Knollstraße einer 79-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Handtasche geklaut. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2122 entgegen.

AdUnit urban-intext1

Appetit hatte offensichtlich ein 25-Jähriger am Freitag in einem Supermarkt in Oppau. Der Ludwigshafener öffnete mehrere Nahrungsverpackungen und aß davon. Laut Polizei gab er als Grund für die Tat an, dass er Hunger hatte.

Er wurde wegen Diebstahls angezeigt. Zudem muss er mit einem Hausverbot für die Supermarkt-Kette rechnen. red