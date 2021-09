Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Ludwigshafen die Katalysatoren an zwei geparkten Autos gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich die Diebe an einem Audi in der Rheinstraße und an einem VW im Brüsseler Ring in den Stadtteilen Ludwigshafen-Oppau und Pfingstweide zu schaffen gemacht.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden.