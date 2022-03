Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben in Ludwigshafen einen Laptop aus einem Corona-Testcontainer in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter eine Fensterscheibe eines Corona-Testcontainers in der Frankenthaler Straße ein. Sie stahlen den Laptop zwischen Samstag, 16.30 und Montag, 10 Uhr. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222 zu melden.

