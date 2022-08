Ludwigshafen. Unbekannte sind am Montag in eine Firma in Ludwigshafen eingebrochen und haben dort große Mengen Kupferabfälle gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen 0.30 und 6 Uhr auf das Firmengelände in der Bruchwiesenstraße ein. Dort stahlen sie mehrere hundert Kilo Kupferabfälle und flüchteten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 zu wenden.

