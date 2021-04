Ludwigshafen. Aus einem Auto, das in der Stefan-Zwei-Straße in Ludwigshafen geparkt war, wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 0 und 5 Uhr das Lenkrad und der Airbag gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, um an die Beute zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/ 963 2222 oder per E-Mail an die Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de.