Dieb stiehlt in Ludwigshafen Frau Smartphone aus Jackentasche

Ludwigshafen. Ein unbekannter Täter hat das Smartphone einer 50-jährigen Frau in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kaufte die Frau am Montagmorgen gegen 9 Uhr in einem Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße ein. In einem unbemerkten Moment stahl der Täter das Handy der Dame unbemerkt aus ihrer Jackentasche. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt. Personen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sollen sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 wenden.

Aus gegebenem Anlass gibt die Polizei folgende Ratschläge, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zu den Betroffenen und schauen eher nach der Tasche oder Rucksack

Betroffene sollen: