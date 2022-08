Dieb stiehlt Fahrrad in Ludwigshafen in fünf Minuten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Dieb hat am Freitagnachmittag in Ludwigshafen ein Fahrrad in nur fünf Minuten gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stellte ein 24-jähriger Mann aus Ludwigshafen sein aquamarin-blaues E-Mountainbike der Marke "Haibike" vor der Bäckerei am Walzmühlcenter in Ludwigshafen ab und betrat kurz die Bäckerei. Als er zurückkam, stellte er fest, dass das Fahrrad nicht mehr am Abstellort war. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 4500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621 963-2122 zu wenden.

