Dieb packt Waren um - 2500-Euro-Artikel im 70-Euro-Karton

Ludwigshafen. Ein Dieb hat in einem Baumarkt in Ludwigshafen Waren umgepackt, so dass sich in einem mit 70 Euro ausgezeichneten Karton Artikel im Wert von über 2500 Euro befanden. Der 45-Jährige hatte an der Selbstbedienungskasse den Karton, in der sich scheinbar eine Rasenwalze befand, bezahlt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Mitarbeiterin wurde bei dem Vorfall am Dienstag auf ihn aufmerksam, öffnete den Karton und fand darin Akkus für Gartengeräte sowie Bewässerungscomputer. Die Rasenwalze hatte der Dieb aus der Verpackung genommen und in einem Regal abgestellt.

