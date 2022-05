Fleisch, Käse, Schnaps: Dieb erbeutet Waren im Wert von rund 2000 Euro

Ludwigshafen. 24 Kilogramm Fleisch, 54 Flaschen Spirituosen und 2,5 Kilo italienischer Hartkäse hat ein offenbar auf Lebensmittel spezialisierter Dieb erbeutet. In dem Auto des 34-Jährigen fanden Beamte am Donnerstag bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 in Höhe Frankenthal zudem Angebotswaren eines Discounters in Form von Akkuschraubern und Sporthosen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Insgesamt konnten Waren in einem Gesamtwert von 1940 Euro sichergestellt werden. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass der Tatverdächtige mit seinem Fahrzeug zu Diebeszwecken unterwegs gewesen sei, hieß es. Deshalb sei das Auto ebenfalls sichergestellt worden.